/630646/دوري-السوبر-الأوروبي-يحرم-يوفينتوس-من-المشاركة-بالدوري-الإيطالي
كشف جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن موقف نادي يوفينتوس، حيث شدد أن يوفنتوس لن يمكنه المشاركة في الدوري الأيطالي الموسم المقبل، إذا ظل عضوا في بطولة دوري السوبر الأوروبي.
وأكد جرافينا في تصريحات لراديو Kiss Kiss الإيطالي: "يوفنتوس لا يمكنه أن يكون عضوا من دوري السوبر الأوروبي عندما يبدأ الموسم الجديد، إن استمر هذا الوضع، لن يشارك في الدوري الإيطالي.
وأضاف: “ متأسف للجماهير لكن القواعد هي القواعد وهي تسري على الجميع".
وأختتم: "أتمنى أن ينتهي هذا الموقف سريعا".
موقف يوفينتوس في الدوري
ومن الجدير بالذكر أن نادي يوفينتوس من أعمدة الدوري الإيطالي الممتاز ومن الثلاث أندية الكبري في الدوري، وقد هيمن علي بطولة الدوري لمدة 9 أعوام دون منازع، حتي عاد الإنتر ميلان ليتوج بالبطولة بعد غياب دام 10 أعوام في هذا الموسم.
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