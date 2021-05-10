مفتى الجمهورية يدين بأشد العبارات اقتحامات الاحتلال للأقصى

جدة - نرمين السيد - أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأشد العبارات، الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين اليوم الإثنين، وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.





ودعا المفتى فى بيان له اليوم الإثنين، إلى ضرورة وقف كافة الممارسات التى تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمقدسين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وما له من خصوصية كبيرة لدى المسلمين.

وأعرب مفتى الجمهورية عن استنكاره الشديد لاستخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة فى تعاملها مع المصلين والفلسطينيين، وإطلاق قوات الاحتلال الرصاصَ المطاطى وقنابل الغاز تجاههم؛ مما أسفر عن إصابات فى الجانب الفلسطينى.

وأكد مفتى الجمهورية أن قوات الاحتلال تضرب عُرض الحائط بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وسط صمت المجتمع الدولى الذى من المفترض أن يتحرك لمنع هذه الممارسات العدوانية التى يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء.

ودعا فضيلة المفتى كافة المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل السريع والعاجل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين.