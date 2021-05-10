صور.. المصريين الأحرار يختتم نهائى الدورة الرمضانية بمطروح بفوز رأس الحكمة

جدة - نرمين السيد - اختتم حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح الدورة الرمضانية لكرة القدم، والتى شارك فيها 20 فريق رياضى من مختلف أبناء المحافظة، برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وأشراف سلطان أبو الشيخ الزعيرى أمين محافظة مطروح.





كما تأهب لنهائى الدورة فريقى رأس الحكمة وأبوسبيحه، وحسمت النتيحة لصالح الأول بتحقق 5 اهداف مقابل 3 للفريق الثانى، وقام أمين الحزب بمحافظة مطروح بتسليم الجوائز إلى فريق رأس الحكمة الفائز بالمركز الأول بتسليم الكأس وتوزيع ملابس رياضية، وفريق أبو سبيحه تسلموا الميداليات.

كما سلم كأس احسن لاعب الكابتن يوسف عيد من فريق رأس الحكمة، وافضل هداف إلى الكابتن احمد على من فريق رأس الحكمة، وافضل حارس مرمى للكابتن سليم منعم، واحسن اخلاق للكابتن شريف فالح من فريق ابو سبيحه.

وأكد أبوالشيخ، ان النشاط الرياضى الرمضانى هدفه التلاحم وتعزيز طاقات الشباب فى احد القوى الناعمة وهى الرياضة وخلق روح تنافسية بين الفرق الرياضية وتحفيزًا للجميع للمشاركة فى الدورات المقبلة.

وأشار إلى أن الحزب بقيادته يتنى قاعدة التواصل المباشر مع الشارع على كافة الاصعدة الخدمية والمجتمعية والرياضية والثقافية إلى جانب دوره السياسى لتحقيق اكبر قدر من الخدمة للوطن والمواطنين.