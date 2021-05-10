المصريين الأحرار مهنئا بعيد الفطر: صمام أمان الأمة يكمن فى ترابط نسيجها

جدة - نرمين السيد - هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصرى داخل القطر وخارجه بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وجميع البلدان الصديقة بالخير واليمن والبركات.





وقال الحزب فى بيان لـه، اليوم الإثنين، إنه رغم التحديات العالمية والإقليمية وانتشار فيروس كورونا تغّرد مصر فى احتفالات أعيادها بصورة معبرة عن قدرها ومكانتها تعكس تلاحم ووحدة شعبها وقدرة وجدارة قيادتها وتخطو بتحقيق نجاحات وبناءً وتعمير.

وأضاف البيان، أن صمام أمان الأمة يكمن فى ترابط نسيجها وثقة الشعب فى قيادته واصطفافه بجوار مؤسساته الوطنية، ورغم اقتصار الاحتفالات بصورة كبيرة نظرًا لظروف الجائحة التى تضرب العالم، إلا أن المصريين يجعلوا من كل عيد فرح بطبيعة الشعب البسيط المحب لوطنه وأشقائه.

تابع الحزب: "ندعو الله أن تعبر بلادنا الأزمة والكبوة بفضل الدعوات الخالصة من قلوب المصريين الطاهرة، وبخطوات رشيدة من قيادة حكيمة تّدير البلاد بقلب الذهب المكتسب من طبيعة القارة الإفريقية، وروح مُستلهمه من عظمة الأجداد وتاريخهم العريض".

ودعا الحزب، جموع المصريين ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التى تقرها الدولة المصرية حرصًا على سلامة المواطنين، وضرورة تضافر الجهود ووحدة الصف المصرى للوصول مع ربان سفينة الوطن إلى بّر الأمان والسلامة.