البابا تواضروس يستقبل الأنبا أندراوس أسقف أبو تيج

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا والغنايم.



جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا والغنايم. وقدم الأنبا أندراوس، التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعرض لبعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

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