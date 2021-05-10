البابا تواضروس يتلقى اتصالا من بابا الفاتيكان فى يوم الصداقة بين الكنيستين

جدة - نرمين السيد - تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا، من قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، بمناسبة حلول يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الذى يوافق تاريخه اليوم.





وهنأ صاحبا القداسة بعضهما البعض، خلال المكالمة، بعيد القيامة المجيد مؤكدين على معنى القيامة الذى ينبغى أن نعيشه فى حياتنا اليومية.

وأعرب قداسة البابا فرنسيس عن تثمينه لما فعله شهداء الإيمان والوطن فى ليبيا من شهادة للإيمان المسيحى وهو ما أكد عليه قداسة البابا تواضروس، الذى هنأ بدوره البابا فرنسيس بحلول ذكرى يوم الصداقة بين الكنيستين، قائلًا: "يوم مفرح بالرغم من عدم إمكانية إقامة أية احتفالات به حسب العادة بسبب فيروس كورونا".

كما أعرب قداسة البابا فرنسيس، عن أمنيته أن يلتقى قداسة البابا تواضروس بعد انتهاء الجائحة، ورد قداسته بأمنية مماثلة معربًا عن شكره للبابا فرنسيس على زيارته للعراق مؤخرًا التى وصفها بأنها زيارة مبارَكة وناجحة، مضيفًا أنها ذكرته بزيارة البابا فرنسيس إلى مصر فى 2017، بينما وصف قداسة البابا فرنسيس زيارته للعراق بأنها إشارة محبة ومودة لشعب تألم كثيرًا، وبعدها تبادل صاحبا القداسة الشكر طلبات الصلاة من أجل الكنيسة والعالم ومنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل المشكلة مع إثيوبيا لكى تنتهى بسلام فى أسرع وقت.

وتحل اليوم الذكرى الثامنة ليوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الذى اتفق صاحبا القداسة البابا تواضروس الثانى والبابا فرنسيس الأول فى ذكرى لقائهما بالفاتيكان يوم 10 مايو 2013.