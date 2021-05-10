1.7 مليون جرعة من لقاح كورونا استرازينكا تصل مصر الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول شحنة لقاح كورونا استرازينكا ضمن حصص مصر من الاتحاد العالمى كوفاكس، مساء الأربعاء المقبل 12 مايو الجارى.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع، إن الشحنة تتضمن 1.7 مليون جرعة من لقاح استرازينكا، مشيرا إلى أنه سيتم خضوع الشحنة للتحليل من جانب هيئة الدواء قبل توفيرها في مراكز التطعيمات.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن اللقاحات آمنه وفعالة وتخضع للفحص والرقابة والتحليل ويتم التأكد من ذلك داخل مصر من خلال معامل هيئة الرقابة والبحوث الدوائية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد أن وزارة الصحة يتوفر لديها 350 مركزا للتطعيمات بالجمهورية.