/630647/تصوير-الاختيار2-الحلقة-الأخيرة-بميدان-التحرير-على-أنغام-احنا-مش-بتوع-حداد

شهد ميدان التحرير ،أمس، تصوير أغنية "احنا مش بتوع حداد.. احنا 100 مليون مبروك"، التي شارك في غناها أبطال مسلسل الاختيار بجزأيه الأول والثاني ضمن مشاهد الحلقة الأخيرة من الاختيار 2، تقديرًا للشهيد محمد مبروك، وشهداء الشرطة والجيش المصري بشكل عام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المشهد الجديد الذي قرر صناع عمل الاختيار 2 إضافته إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل رغم استئناف تصويرها.

نجوم مسلسل الاختيار يشاركون في أغنية النهاية

جاء في مقدمة النجوم الذين تواجدوا في التصوير، كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، إنچي المقدم، أحمد وفيق، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين.

سبب غياب أحمد مكي عن تصوير أغنية احنا مش بتوع حداد

واختفى عن الساحة النجم أحمد مكي بسبب مروره بأزمة صحية، فضلًا عن تواجده خارج القاهرة منذ استئناف تصوير المسلسل.

الفئات المشاركة في أغنية احنا مش بتوع حداد

كما يتم تمثيل جميع فئات المجتمع المصري خلال هذا المشهد للتأكيد على وحدة المجتمع وتكاتفه، ويحضر وسط ميدان التحرير مجموعة من شيوخ الأزهر والأوقاف، وقساوسة الكنيسة، فضلًا عن شخصيات يرتدون زي أهل الصعيد وأهل سيناء، يتراصون جنبًا إلى جنب مع الأطباء الذين يرتدون "البالطو" الأبيض، في صورة تؤكد تلاحم الشعب المصري، والعمل يتم بدعم قوي من وزارة الداخلية التي وفرت كل الإمكانيات المُمكنة.

وجاء في كواليس التصوير عدد كبير من الملصقات التي تتضمن على وجوه شهداء ملحمة "الواحات" و "العريش" التي عُرضت في الاختيار 2.

كواليس أغنية احنا مش بتوع حداد

أغنية احنا مش بتوع حداد، غناء وألحان أحمد جمال، وكان قد سجلها منذ عام وطرحها كإهداء لشهداء القوات المسلحة ضمن أحداث الجزء الأول من مسلسل الاختيار، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج كليب مصور لها كي يعرض في نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 2.

الاختيار 2 الحلقة الأخيرة تشهد حادثه كبيرة بميدان التحرير

وعلى الرغم من الانتهاء من التصوير إلا أن المخرج بيتر ميمي حرص على إضافة مشهد جديد وهو عبارة عن تأمين الشرطة لميدان التحرير ومنع وقوع حادثة كبيرة كانت ستحدث ولكن سيتم الكشف عن ملابستها وكيف سيطرت عليها الداخلية.

كما أنه أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" أن الفيديو الذي تم تصوير بميدان التحرير من إخراج أحمد مرسي، فكتب: "الفيديو الرائع اللى كان بيتصور النهاردة فى ميدان التحرير.. و كان فيه ابطال الاختيار 1 و الاختيار٢ و أهالى الشهداء و ابطال الجيش و الشرطة.. و بعض من الشيوخ و القساوسة.. هو إخراج الاستاذ احمد المرسى"