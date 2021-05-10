/630649/تشكيل-الأهلي-الرسمي-لمباراة-الزمالك-في-القمة-122

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي،في إطار مواجهات الحادية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتعد قناة أون تايم سبورت

تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك تقابل الفريقان في 121 مباراة ، فاز الأهلي في 46 مباراة بينما حقق الزمالك الفوز في27 ، وتعادل القطبين في 48 مباراة . دوري السوبر الأوروبي يحرم يوفينتوس من المشاركة بالدوري الإيطالي وتعد أول مواجهة رسمية جمعت الفريقين فى 17 من شهر مارس 1924 وذلك ضمن ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس السلطان حسين وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 تشكيل الأهلي أمام الزمالك حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني. خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات. وفي الهجوم: محمد شريف. قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الزمالك: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا ويمكنك إستقبال قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي و الزمالك عبر القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي: التردد هو: 10853 معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح 6/5 الاستقطاب: أفقي

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