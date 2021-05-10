/630650/هاني-مهنا-عبد-الحليم-لو-عايش-كان-مات-من-اللي-هيسمعه

أشار الموسيقار هاني مهنا، في لقائه برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقدمة الاعلامية ايناس الدغيدي على فضائية القاهره والناس، إلى أنه معجب بأداء اغاني المهرجانات، وتختلف من زوق لأخر، مؤكدا على عدم اعترافة بعمر كمال كمغي، لافتا إلى أنه طلب من ابنته نادي زوجة الفنان احمد خالد صالح ، عدم دعوة عمر كمال لحفل الزفاف، لكني تفاجأت بوجوده.

شيرين عبد الوهاب

وقال الموسيقار هاني مهنا، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب لا تستطيع أن ترفض العمل معه، لافتا إلى عمله مع قامات كبيره فى المجال الفني.

وأكد هاني مهنا خلال لقائه على فضائية القاهرة والناس أنه لم يكن له سبب فى عدم انجاب الفنانه سميرة سعيد، موضحا أن الأمر كان طبيعيا.

ولفت هاني مهنا إلى المعاناة التي واجهة اثناء علاجه لأحد أبنائه من الادمان.

عبد الحليم حافظ

وتابع الموسيقار هاني مهنا، إلى أن الفنان المرحوم عبد الحليم حافظ ،موجود اليوم لمات مما سيسمعه، مشيرا إلى تدهور الموسيقى المصرية واذواقها.

وتجدر الاشارة إلى أن الموسيقار هاني مهنا، حل ضيفا على حلقة الإثنين من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس.