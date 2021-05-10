/630648/بيراميدز-يعاقب-لاعبيه-بأقصي-العقوبات-بعد-الخسارة-أمام-سيراميكا-بالدوري-تفاصيل

نشر الإعلامي احمد شوبير علي صفحتة الرسمية منذ قليل خبر يشير ويؤكد علي قرار خصم 100 ألف جنية مصر من كل لاعب ف النادي بعد الخسارة من سيراميكا كيليوباترا، في لقاء الجولة الواحده والثلاثون من الدوري المصري الممتاز، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين.

جاء قرار رئيس مجلس الإدارة بنادي بيراميدز بعد خسارة الفريق أمس امام فريق سيراميكا كيليوباترا، برباعية مقابل هدفين، بخصم مئة ألف جنية مصري من كل لاعب في النادي بعد الهزيمة من فريق أول موسم له في الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا

حقق سيراميكا فوزا هاما وكبيرا على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق السماوي نتائجة غير الموفقة خلال الفترة الماضية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي .

في خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي .

في خط الوسط: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد .

في خط الهجوم: إيريك تراوري.

تشكيل بيراميدز في المباراة:

في حراسة المرمى: عامر عامر .

في خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن .

في خط الوسط: صالح جمعة - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ميدو جابر .

في خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر .

موعد مباراة القمة 122

تنطلق صافرة بداية مباراة القمة اليوم الأثنين التى تجمع الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري والتى تحمل رقم 122، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقام علي استاد القاهرة الدولي وتعد أون تايم سبورت أبرز القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك.