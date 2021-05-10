/630651/التشكيل-الرسمي-للزمالك-في-لقاء-القمة-122-لمواجهة-الأهلي-في-الدوري
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك التشكيل الرسمى للفريق لمواجهة النادى الأهلى في الجولة الـ 21 ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز .
وجاء التشكيل الزمالك كالأتى :
يضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : يوسف أوباما
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.
قائمة الزمالك أمام الأهلي
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .
قائمة الأهلي أمام الزمالك
وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:
حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .
الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.
خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.
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