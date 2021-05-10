مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13..رحلة قاسية ليوسف الشريف

/630652/مسلسل-كوفيد-25-الحلقة-13رحلة-قاسية-ليوسف-الشريف

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13 استهلت الأحداث بمقتل عزيز على يد الطبيب سيف بعدما دخلا في مشادات بسبب علاقته الغير شرعية مع زوجته التي سلمها بيده إلى المصابين بفيروس كوفيد 25 لتنال الموت على أيديهم.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13 بعدما اكتشفت أيتن عامر حقيقة الطبيب الذي فضلته على زوجها، لتنهار باكية إلا أن يوسف الشريف يحاول أن يداويها في ظل الظروف العصيبة التي يعيشونها بسبب فيروس كوفيد 25.

تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13

يكشف مسلسل كوفيد 25 العديد من المعايير الهامة والألغاز المتواجدة في العالم، فعلى الرغم من الهروب والخوف الدائم من الفيروس الشرس الذي يلحقهم، إلا أن هناك قوة أشرس من الفيروس وهي الشر والمؤامرات والنابعة من العامل البشري ليعي المواطنون جيدًا أن جميع الطرق تؤدي إلى الهلاك، إلا أن هناك العديد من البشر المسالم ولكنه قلة قليلة.

يحاول المحتجزون أخذ قسط من الراحة والنوم حتى تشرق شمس اليوم التالي لإستكمال طريقهم إلى محطة القطار، إلا أن حينما يغطوا في النوم يتجمع المصابون حولهم، ولحسن الحظ يستيقظ يوسف الشريف بعدما يرى في منامه أحد المصابين ليلتفت إلى رامي الذي يجسده أحمد صلاح حسني يجده مستيقظًا ليحاول التصرف سريعًا وإنقاذ أرواح المحتجزون معه.

يستخدم يوسف الشريف لغة الإشارة كي لا يشعر المصابين بحركة أحدهم وينقضوا عليهم، حيث نجحت خطته بعدما أفاق طفله واستطاع أن يخبر والدته برسالة والده وهي أن تيقظ المحتجزون دون أن يصدروا صوت ويذهبوا لجانب آخر، إلا أن أثناء تحركهم تصطدم أحد المحتجزات وهي زوجة اسلام جمال لينتبه لها المصابين وينالوا منها على الفور إلا أن يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني يتعاملون مع باقي المصابين بذكاء بعدما تجمع العديد من المصابين ونفاذ الطلقات النارية التي كانت معهم.

رحلة قاسية ليوسف الشريف

سارع يوسف الشريف مهاجمًا المصابين الذين كادوا أن ينالوا منه، ولكنه تمكن من الإفلات منهم ليخير من معه لإستكمال الطريق أو البقاء كما اقتحر ادورد بسبب عدم وجود أعيرة نارية معهم ما يعرضهم للخطر إذا تهجم عليهم المصابين.

اتخذ الجميع القرار دون تردد وهو إستكمال رحلتهم القاسية سيرًا على الأقدام ليصلوا بالفعل إلى محطة القطار، ليقابلوا في وجههم شقيق رندا البحيري الذي يبحث عنها لقتلها ليطلق نحوها الرصاص ويحاول يوسف الشريف في اللحظة ذاتها إنقاذها ليتلقى رصاصة في ذراعه قبل أن ينهي رامي حياه شقيقها.

تنتهي أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13 بتجمع المصابين على أصوات الرصاص التي علت في المحطة، وسرعان ما يتحرك الفريق ومعهم يوسف الشريف ليستقلوا القطار ويغلقوا الأبواب.