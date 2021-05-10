/630653/حنان-ترك-تفاجأ-الجمهور-بفيلمها-الجديد-النداهة-تعرف-على-موعده

تستعد شركة Audiomax للإنتاج الصوتي، لطرح فيلم الإثارة والتشويق "النداهة" الذي يعيد الفنانة حنان ترك، للجمهور بعد غياب دام لـ 9 سنوات، وذلك من خلال تطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم النداهة للفنانة حنان ترك وهاني عادل في تجربة صوتية جديدة التي تملئها حالة من الإثارة والتشويق.

يجمع فيلم "النداهة" كلًا من حنان ترك بالفنان هاني عادل في أولى تجاربهم الصوتية، ويشاركهم في البطولة عمرو القاضي ولبنى ونس، والفيلم من إخراج خالد المهدي، ومن المقرر عرضه ضمن السباق السينمائي لعيد الفطر المقابل.

قصة فيلم النزاهة

فيلم النداهة مستوحى من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية، التي تدور أحداثه في قرية ريفية، حيث يقوم الفنان هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته "فريدة" التي تجسدها الفنانة حنان ترك، في أجواء من الرعب والتشويق والرومانسية.

مسيرة الفنانة حنان ترك

شاركت الفنانة حنان ترك منذ الطفولة في فيلم "ناس تجنن"، عام 1980 مع سناء يونس و جورج سيدهم وكان عمرها لا يتخطى الخمس سنوات، ثم قدمت عدد من العروض المسرحية في عام 1991 منها مسرحية "ضحك ولعب ومزيكا" مع محمد هنيدي.

درست في معهد الباليه وعملت كراقصة باليه لفترة وتوقفت من أجل التمثل، اكتشفها المخرج خيري بشارة أثناء عرض مسرحية ماكبث فرشحها ورشحها للعمل في فيلم رغبة متوحشة عام 1992، ثم بدأت انطلقاتها نحو أدوار البطولة وعملت في العديد من المسلسلات والأفلام.

اعتزال حنان ترك الفن وارتدائها الحجاب

اتخذت حنان ترك قرار الاعتزال بعدما ارتدت الحجاب في عام 2006، ثم عادت مجددًا للفن بعد عام واحد، لتلعب بطولة مسلسل " أولاد الشوارع " مع الفنان محمد رمضان وعدد كبير من النجوم، وقدمت بعده العديد من المسلسلات بالحجاب، وفي أغسطس 2012 قررت اعتزال العمل الفني وذلك من خلال اتصال هاتفي في برنامج "أنا والعسل" مع نيشان، وكانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "أخت تريز" في 2012.