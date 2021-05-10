/630654/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-والزمالك-بالدوري

تنطلق بعد قليل صافرة مباراة الأهلى ونظيره التقليدى الزمالك ضمن الجولة الـ 21 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز ، على ملعب القاهرة الدولى .

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول الدورى برصيد 44 نقطة ، بينما يأتى الأهلى في المركز الثانى برصيد 40 نقطة ، في المباراة التى يحتضنها إستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ 21 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز .

ويدخل الفريقين بتشكيل مكون من :

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى

حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي خط الهجوم : يوسف أوباما ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.

تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.