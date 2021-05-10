/630655/أزمة-في-ملعب-المباراة-مع-لاعبي-الزمالك-قبل-إنطلاق-المباراة-تفاصيل

تنطلق صافرة بداية مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك في لقاء الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز، في التاسعة والنصف مساء، علي استاد القاهرة الدولي، بقيادة تحكيمية مصرية للمرة الثانية علي التوالي، بين الفريقين.

شهد ملعب استاد القاهرة أزمة عقب وصول حافلة الزمالك، حيث رفض أمن الأهلي المسؤول عن تأمين اللقاء كون المارد الأحمر هو صاحب المباراة، دخول محمد عبد السلام مدافع الأبيض، وحمدي علاء لاعب الفريق الشاب، إلى الاستاد، بسبب عدم حملهما تصريح الدخول. وجاء تشكيل الزمالك كالأتى : في حراسة المرمى : محمد عواد في خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي في خط الهجوم : يوسف أوباما ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في حراسة المرمي: محمد الشناوي. في خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني. في خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج في خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات. في خط الهجوم: محمد شريف.

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