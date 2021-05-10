/630656/من-يدخل-مصر-يتذوق-تراثها-التنسيقية-تهدي-السيدة-الأمريكية-كعك-العيد صور

إن سحر العادات والتقاليد المصرية يكمن في بساطتها، وتراثنا يمكن أن يتذوقه العالم أيضًا، هكذا عرفت السيدة الأمريكية جلوريا مصر بعد أن أهدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كحك العيد القادم، هدية بسيطة لكنها تحمل إليها تراثًا مصريًا قديمًا عمره آلاف الأعوام.

وتناولت اسرة السيدة جلوريا الكعك المصري معربين عن سعادتهم بمشاركة المصريين فرحتهم بقدوم عيد الفطر المبارك.

هنا تنتقل السعادة عبر الهواء، هكذا أرادت أن تعبر السيدة جلوريا، فالتراث علي أرض مصر موجود في كل شئ، مؤكده علي أنه يمكن للأمنيات أن تتحقق.

وقام وفد من اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بزيارة البورصة المصرية اليوم لافتتاح جلسة التداول و تم النقاش مع رئيس البورصة في اهم القضايا.

ضم وفد التنسيقية السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف و عضو مجلس امناء تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين و النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب و النائب محمد عزمي والنائب اكمل نجاتي والنائب احمد قناوي أعضاء مجلس الشيوخ ومؤمن سليم وحنان وجدي ومحمد سالم واسامة الرفاعي وشادي الكردي وباسم لطفي ومحمد ابو النجا وشريف الرفاعي ودينا المقدم وابراهيم رمضان أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين.

كان في استقبال وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وبدا اللقاء بان توجه الوفد ورئيس البورصة إلي صالة التداول لقرع الجرس وافتتاح جلسة التداول بمعرفة الاستاذ بلال حبش ممثلًا عن التنسيقية الذي قدم درع التنسيقية لرئيس البورصة وتسلم شهادة وجرس تذكاري من رئيس البورصة والقي بلال حبش كلمه في الصالة عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين.