موقع صوت المسيحى الحر يزيف عنوانا خبيثا لضرب الكنيسة

جدة - نرمين السيد - ويؤكد موقع "دوت الخليج"، أن ما نشره موقع يدعى "صوت المسيحى الحر"، حول أن الكنيسة تعاقب الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج، على مخالفات جنازة أشعياء المقارى، عار تماما من الصحة وأن الموقع لم يذكر نهائيًا فى العنوان أو نص الخبر ما نقل عنه.

ويوضح "دوت الخليج" أن "صوت المسيحى الحر" اعتاد نقل الأخبار المسيحية عنه، إلا أنه قام بتغيير عنوان الخبر المنشور، حول قانونية إقامة صلاة الجنازة على الراهب المشلوح أشعياء المقارى، فى كنيسة العذراء مريم ومارمرقس فى أبوتيج.

ما نشره موقع صوت المسيحى الحر



خبر موقع دوت الخليج

ولفت إلى أن الموقع المذكور سابقا، جاء بعنوان خبيث وهو"الكنيسة تعاقب الأنبا أندراوس على مخالفات جنازة أشعياء المقارى"، وذلك فى إطار البحث عن التهييج وإحداث انقسام فى الكنيسة بخصوص رد الفعل حول جنازة الراهب المشلوح.