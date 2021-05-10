محافظ بنى سويف: المشروع القومى لتطوير القرى برعاية الرئيس أولوية للدولة

جدة - نرمين السيد - وجَّه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتنفيذ مشروع "حياة كريمة" أو المتابعة لمعدلات التنفيذ، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر وعدم الاعتماد على التقارير الورقية، وذلك خلال متابعته لمستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير القرى والتى تتضمن تطوير 66 قرية بمركزى ببا وناصر.





وأكد المحافظ، فى بيان اليوم الاثنين عن محافظة بنى سويف، أن المشروع القومى لتطوير القرى الذى يتبناه ويرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعد أولوية لأجهزة الدولة بشكل عام، وللجهاز التنفيذى بالمحافظة بصفة خاصة، مشددًا على أنه لن يسمح بأى تعثر غير مبرر فى هذا الملف الهام والحيوى الذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأهالى من خلال مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم فى كافة المناحى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ المشرف على لجنة متابعة المبادرة الرئاسية، ومحمد جبر معاون المحافظ منسق المبادرة، وهانى الجويلى رئيس مدينة ببا، وعلى يوسف رئيس مدينة ناصر، وأعضاء لجنة متابعة المبادرة، ومسئولى شركات التنفيذ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للقطاعات بشكل تفصيلى، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، والأعمال المقرر تنفيذها والمعوقات الواجب تذليلها، حيث تم مناقشة الموقف الحالى لأعمال الكهرباء والموقف التنفيذى للأراضى المخصصة لمشروعات الصرف الصحى، وخطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه بقرى المبادرة، والموقف الحالى للمدارس المزمع إنشاؤها، ومدى توافر الأراضى والمدارس التى تم الانتهاء منها، بجانب مناقشة موقف أعمال التبطين وتأهيل الترع ضمن المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.

كما ناقش الاجتماع مستجدات مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتعاقد بخصوص مشروعات مد وتدعيم مياه الشرب لقرى المرحلة الأولى (طنسا بنى مالو، سدس، وهلية)، بجانب قرى المرحلة الثانية التى تشمل (بهبشين ودلاص والرياض والزيتون بناصر وقرى بنى قاسم وصفط راشين وغياضة الشرقية)، بالإضافة إلى السير فى إجراءات إنشاء محطتى مياه كفر ناصر والفقاعى بمركز ببا.

واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذى لمشروعات إنشاء المدارس، والذى تقوم به هيئة الأبنية التعليمية، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، والمقرر تنفيذه المرحلة المقبلة، حيث تم تسليم 8 مدارس، فيما يجرى العمل حالياً فى 14 مشروعًا، والتجهيز لطرح 32 مشروعًا جديدًا.

وكذلك استعرض الموقف الحالى لأعمال تبطين الترع بناصر وببا ضمن للمشروع القومى لتأهيل البنية التحتية، فيما تم عمل المقايسات الخاصة بأعمال الكهرباء بمركز ببا، وإرسالها لجهاز التعمير، وتشكيل لجان من الوحدة المحلية والقطاعات التنفيذية لمتابعة الأعمال التى تنفذها الشركات المسند إليها الأعمال.