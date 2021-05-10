أجهزة المحافظات التنفيذية تشن حملات متنوعة لضبط المخالفين

جدة - نرمين السيد - فى محافظة بنى سويف، تم ضبط سيارة محملة بـ8000 لتر سولار قبل الإفطار، قبل تهريب السولار المدعم وبيعه فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة فى هذا الصدد.

جاء ذلك خلال حملة تموينيه تفتيشية نفذتها إدارة تموين ناصر، بإشراف وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع مباحث التموين.

وأوضح الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف، أنه تلقى تقريرًا بشأن مجهودات قطاع التموين "خلال أبريل الماضى"، فى إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء فى القطاعات الخدمية التى يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، والذى عرضه وصفى عبد الله جابر وكيل الوزارة " للإشارة إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة وعددها 1493 مخبرًا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، والتى أسفرت عن تحرير 666 محضرًا بواقع: 124 مخالفة نقص الوزن، 110 مخالفات إنتاج غير مطابق للمواصفات، و30 توقف عن الإنتاج، و212 مخالفة تعليمات، و5 مخالفات لعدم وجود ميزان، و54 تصرف فى دقيق بلدى مدعم، و103 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل، و28 لعدم الاحتفاظ بسجلات، فيما تم أخذ 60 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص، وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وفى مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير 867 محضرًا منها: 336 لعدم حمل شهادات صحية، و370 لعدم الإعلان عن الأسعار، و31 للذبح خارج المجازر، و20 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و58 لإدارة منشآت بدون ترخيص، 19 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 12 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و10 للبيع بأزيد من السعر، و8 محاضر لتجميع مواد بترولية، ومحضر تجميع دقيق بلدى مدعم، و2 لمخالفة سياسة الاستبدال.

وأكد المحافظ، استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية.

وفى محافظة أسوان، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم تطهير وتعقيم 72 موقعًا على مستوى المحافظة من خلال 32 فرقة ميدانية تضم 73 ملاحظًا وعاملًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشملت أعمال الفرق رش المواد المطهرة داخل المنشآت الحكومية والفنادق والبواخر والمزارات السياحية والأثرية ومكاتب البريد ومنافذ شركات الاتصالات والمحمول والبنوك وماكينات الـATM وأقسام الشرطة والأحوال المدنية والأندية و الشوارع.

وفى محافظة شمال سيناء، أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة عن إعدام 24 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة وتحرير عدد من محاضر المخالفات فى حملة بالعريش، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار - بيان صادر عن المديرية اليوم - إلى أنه فى إطار توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور رمضان توفيق الوكيل الوقائى بأحكام الرقابة على الأسواق خلال فترة عيد الفطر المبارك واصلت إدارة مراقبة الأغذية حملاتها لمتابعه المعروض من الأغذية،والتى أسفرت عن إعدام 24 كجم من الأغذية الفاسدة من مختلف الأنواع كما تم تحرير 5 محاضر لمخالفة القرار 96، و7 محاضر لمخالفة القرار 97 علاوة على قرار إغلاق.

وفى محافظة المنيا، قال المحافظ أسامة القاضى، إن الوحدات المحلية بمراكز المحافظة حررت 99 مخالفة للأفراد والمنشآت خلال حملات .

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم المرور على 354 منشأة طبية خاصة، ما بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل )، خلال أبريل الماضى، حيث تم غلق 76 منشأة طبية خاصة مخالفة مؤكدًا على استمرار الحملات التفتيشية داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف الدكتور محمد حسن مدير العلاج الحر، أنه تم الانتهاء من ترخيص 47 منشأة طبية خاصة جديدة وإنذار 89 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع.