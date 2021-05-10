فيديو- هدية الرئيس.. سكان بطن البقرة للسيسى: شكرا.. وربنا يبارك فيك

جدة - نرمين السيد - لتحول هدية الرئيس لسكان بطن البقرة، حياتهم من بؤس وشقاء بسبب المنطقة التى يعيشون فيها إلى حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.
وقال المواطنون قبل الانتقال: "عايشين فى المكان بقالنا سنين، والمنطقة مليانة تعابين ومياه صرف، وعايزين نروح مكان نظيف ونقعد فى بلكونة نضيفة، عايزين نمشى من هنا عشان ولادنا يتربوا فى بيئة نضيفة، والله العظيم تعبنا، نفسنا تعيش فى نظافة قبل ما نموت، ونفسنا ننقل قبل العيد".
وبعد الانتقال قال المواطنون: "الحمد لله جينا قبل العيد، والشقة مفروشة وفيها كل حاجة من أجهزة ومفروشات، وربنا يبارك فى الرئيس السيسى عشان روحنا مكان مكناش نحلم به، شكرا ياريس".
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