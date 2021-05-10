حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي (صور)

وصل فريق الزمالك استاد القاهرة الدولى، منذ قليل، استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلى التي تنطلق فى التاسعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

مواجهة جديدة يدخلها فريق الأهلي أمام الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى، وتكمن أهمية اللقاء أنه سيحسم بشكل كبير الصراع على صدارة الدورى، حيث يحتاج الزمالك للفوز فى قمة الليلة لتأمين الصدارة التى يتربع عليها بفارق 4 نقاط على الأهلي، بينما يتبقى للأحمر مباراتان مؤجلتان، وحال الفوز بهما والخروج بنتيجة إيجابية من القمة 122 سيسترد صدارة الدوري من غريمه التقليدي الزمالك.

يدخل الزمالك مباراة القمة متصدر جدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة متربعا على قمة الترتيب، بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 5 وخسر اثنتين، وسجل لاعبوه 35 هدفا واهتزت شباكه 13 مرة

بينما يحل الأهلى فى الوصافة برصيد 40 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأبيض، حيث خاض 18 لقاء فاز فى 12 وتعادل فى أربعة وخسر اثنتين، وسجل لاعبوه 34 هدفا واهتزت شباكه بـ 13 هدف أيضا.