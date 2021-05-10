شريف وطاهر والشحات يقودون هجوم الأهلي أمام الزمالك فى القمة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الزمالك في القمة 122 في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام.
ويضم تشكيل الأهلي كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، محمد هاني
الوسط: عمرو السولية ، ٱليو ديانج، محمد مجدي أفشة
الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف
ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 18مواجهة، فيما يدخل الزمالك مواجهة اليوم ومعه 44 نقطة جمعها من 20 مباراة.
وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي.
وقرر المدير الفني بيتسو موسيماني الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيومين، وأعلن عن قائمة الفريق لمباراة الليلة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.
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