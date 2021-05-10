شريف وطاهر والشحات يقودون هجوم الأهلي أمام الزمالك فى القمة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الزمالك في القمة 122 في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، محمد هاني

الوسط: عمرو السولية ، ٱليو ديانج، محمد مجدي أفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 18مواجهة، فيما يدخل الزمالك مواجهة اليوم ومعه 44 نقطة جمعها من 20 مباراة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي.

وقرر المدير الفني بيتسو موسيماني الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيومين، وأعلن عن قائمة الفريق لمباراة الليلة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.