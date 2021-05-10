هدية العيد لأهالى منطقة بطن البقرة.. مساكن كاملة المرافق: ربنا يخليك يا ريس.. تحيا مصر

وجه المواطنون بمنطقة بطن البقرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما تم نقلهم إلى وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات ومجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات المنزلية، مرددين هتافات " شكرا يا ريس" تحيا مصر" " ربنا يخليك لينا يا ريس".
وأكد المواطنون أنهم يعيشون فى منطقة بطن البقرة منذ أكثر من 40 عاما حياة قاسية، فى غرف غير أدمية وحمامات مشتركة، وكانت امنيتهم أن يتم نقلهم لمساكن آدمية حتى يتسنى لهم تربية أبنائهم وأن يتم انتشالهم من وسط الحيات والعقارب والثعابين.
وبعد نقلهم إلى وحدات آدمية كاملة المرافق والتشطيبات، وجه المواطنين التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الجهود، مرددين هتافات" شكرا يا ريس" ربنا يخليك لينا يا سيسى، تحيا مصر.
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