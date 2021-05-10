كارتيرون يهاجم الأهلى بـ شيكابالا وبن شرقى وأوباما فى مباراة القمة

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي المحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي.

واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 18مواجهة، فيما يدخل الزمالك مواجهة اليوم ومعه 44 نقطة جمعها من 20 مباراة.

وتترقب جماهير الكرة المصرية ليلة كروية مثيرة عندما يلتقي الأهلي مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى قمة الدوري المصري على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام، فى قمة من نوع خاص تنتظرها الجماهير المصرية والعربية، كونها بطولة خاصة بين قطبى الكرة المصرية، بخلاف أهميتهما في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري بشكل كبير.

وإذا ما حقق الأهلي الفوز في القمة 122 الليلة سيقطع شوطا كبيرا نحو الاحتفاظ باللقب للمرة السادسة على التوالى والـ43 فى تاريخه، لاسيما إذا ما فاز فى باقي مبارياته المؤجلة، بينما يحتاج الزمالك للفوز فى قمة الليلة لتأمين الصدارة التى يتربع عليها بفارق 4 نقاط على الأهلي، بينما يتبقى للأحمر مباراتين مؤجلتين، وحال الفوز فيهما والخروج بنتيجة إيجابية من القمة 122 سيسترد صدارة الدوري من غريمه التقليدي الزمالك.