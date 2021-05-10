/630658/مسلسل-موسى-الحلقة-28-محمد-رمضان-يسيطر-على-السوق

مسلسل موسى الحلقة 28، شهدت سيطرة موسى الذي يجسده الفنان محمد رمضان على السوق خاصة بعد الشراكة الاخيرة مع الخواجة ماركوني في تجارة الراديوهات، الأمر الذي جعل المعلم وهبة "سيد رجب" يزداد غضبًا ويحمل كرهًا لموسى، وفي حديث له مع حلاوتهم "سمية الخشاب" قام بضربها حتى كاد ان يسقط الجنين الذي تحمله، كما توعد لموسى بأن ينتقم منه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 28 التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة والنارية.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 28

ذهب عمدة البلد للشيخ صالحين جد موسى ليبلغه أن شداد شيخ البلد سيأتي لقتله وقتل مولوده الجديد ويطلب منه أن يهرب بسرعة قبل مجئ شداد، ولكن صالحين رفض الهروب هو وزوجته واصر على انتظار شداد ومواجهته، حتى جاء شداد وقتله ثأرًا من موسى الذي قتل شقيقه.

علم موسى بهجوم وهبة على منزله والتعدى على زوجته حلاوتهم بالضرب، لتنشب بينه وبين وهبة عاركة في السوق شهد فيها موسى رجالة السوق على وهبة وافعالة ثم قام بضربه وأخذ منه مفتاح الدكان واخبره امام الجميع ان هذا الدكان من اليوم سيكون ملك المعلمة حلاوتهم فقط، ولا اعتبار للمعلم وهبة في السوق بعد اليوم.

جلس المعلم وهبة مع المعلم غوريبة بعد فضيحته في السوق واتفقا على موسى والتخلص منه، ومن الناحية الاخرى تعرض موسى لهجوم قوات مسلحة على القطار الذي تواجد به أثناء رجوعه من غزة لمصر، فتصدى لهم وجعل القطار يعود بالناس إلى اراضيهم وانتشر الخبر في الصحف والجرائد ولقبوا موسى بالبطل.

وانتهى مسلسل موسى الحلقة 28، بطلب نوفل مبلغ ٢٠ الف جنية من شويكار هانم مقابل العملية التي نفذها لها بقتل شقيقها شهاب باشا، فأعطت له مفتاح خزنة شهاب وقالت له ان يذهب للقصر ويحاول ان يدخله بطريقته ويأخذ المبلغ الذي يريده، ليفرح نوفل ولكنه لا يدري انها سترسل إليه اشخاص لقتله في القصر قبل ان يأخذ الاموال.