/630659/إنطلاق-الاستوديو-التحليلي-لمباراة-الأهلي-و-الزمالك-فيديو

إنطلق الإستديو التحليلي الذي يقدمه موقع دوت الخليج وذلم لتحليل مباراة الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الجولة الحادية و العشرون من الدوري الممتاز المصري والتي تنطلق في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

ويشهد الاستديو التحليلي الذي يسبق مباراة الأهلي و الزمالك تواجد العديد من لاعبي القطبين وذلك من أجل تحليل اللقاء المنتظر في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، في المواجهة التي تنطلق في تمام التاسعة و النصف من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي.

ويقدم تامر عبدالحميد، كابتن الزمالك السابق والإعلامي المتميز الإستدوديو التحليلي للقمة 122، فيما يتولى التحليل الفني كلا من : محمد عامر كابتن ومدرب النادي الأهلي السابق، بالإضافة لمدرب حراس المنتخب الأسبق و نائب رئيس القلعة البيضاء أحمد سليمان وكذلك حسام حسن لاعب المصري والمنتخب الأولمبي السابق، فيما يقدم الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي الفقرة التحكيمية لمباراة المارد الأحمر والفارس الأبيض. ويدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد الأهلي لمواجهة الزمالك : علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا. يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الزمالك حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا