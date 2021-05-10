/630660/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-28-معركة-شرسة-بين-كبار-العصابات

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 28، شهدت الحلقة محاولة العتال "عمرو عبدالجليل" في الإيقاع بين سليم ومارسيل من جه، وبين سليم وسرية "عمرو سعد" من جه أخرى عن طريق مجدي ليستطيع من خلال ذلك الإنفراد بالساحة بمفرده.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 28 بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، وكيف يحاول العتال خداع ومارسيل وسليم للإيقاع بيهم.

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل ملوك الجدعنة

يأتي إتصال لسليم بأن جميع مخازن البضاعة سُرقت بواسطة مجهول، ويقاطع اندهاشه دخول مجدي يخبره بغدر سرية وهدفه الوحيد هو خدمة مصلحته ليس إلا، مع احتمالية سرقة سرية لبضاعة سليم ثم يخبره مجدي بمفاجأة عثوره على الألماظ، على الجانب الآخر يوجد العتال ومارسيل يخططون سويًا التخلص من سليم واستلام مارسيل مكانه، ويطلب العتال من ربيع استكشاف صلاحية البضاعة فيجد المخدرات مضروبة، ويوجه اتهامه لخداع سرية لهم.

بسنت تنجح في خداع سرية وسعيد

يذهب الثنائى سعيد وزوجته بسنت لسرية، ويطلب منه سعيد الرضاء عنه، فينظر سرية لبسنت ويسألها عن ما تريده، فتخبره بخبث أنها لا تسعى إلا لإصلاح مابينه وبين سعيد، فهمها الوحيد هو ضم سعيد إليه حتى لو على حسابها فهي مستعدة الطلاق منه في الحال ثم تفجر المفاجأة الكبرى وهي حملها من سعيد فينصدما كلًا من سعيد وسرية، ولا يرى سرية أمامه سوى مساعدة شقيقة سعيد بإعطائه منزل جديد وسيارة وملابس.

نجلاء تكتشف طرد عواطف لفاتن

تذهب نجلاء "رانيا يوسف" مع سفينة إلى الحارة وتطلب منه الصعود إلى المنزل لجلب جميع الأشياء التي تخص ابنتها حبيبة، بينما يرى زوج عواطف نجلاء ويتعجب لما وصلته من عز ثم ينده على زوجته عواطف فتسألها نجلاء عن فاتن، فتخبرها بأنه تركت المنزل بعد حديث الحارة السيء عنها، فتتهمهم نجلاء بطرد فاتن ولكنهم ينكروا ذلك.

العتال يلعب على اصطدام سرية لسفينه

يذهب ربيع لسرية ويخبره بأن سفينة صديقه هو من نهب منه الالماظ ولجأ لربيع كي يبيعها، وأتى له ربيع ليضع يديه في يد سرية ويتخلصا معًا من سفينة ومارسيل ثم يتركه ليفكر في هذا الأمر، ليأتي شبكي ويخبر سرية بأنه عثر على أحد الفيديوهات لفاتن على مواقع إباحية، على الجانب الآخر يذهب مجدي لسفينة ويطلب منه أن يعمل معه، فيسأله سفينة عن المقابل فيخبره بأنه يعلم سر سليم وعلى مراقبة دائمة لسرية، ويتابع أخبار مارسيل وتنتهي أحداث الحلقة 28 من مسلسل ملوك الجدعنة بشك سفينة بمجدي وتساؤله عن حتمية وجود شخص ورائه.