/630662/محي-إسماعيل-أمير-كرارة-تقمص-شخصية-الشهيد-منسي-وأجمل-أدواره-الاختيار

قال الفنان محيي الدين إسماعيل، إن أفضل دورقدمه الفنان أمير كرارة هو دور الشهيد منسي في " مسلسل " الاختيار .

وأضاف الفنان محيي الدين إسماعيل خلال حواره ببرنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة المذاع علي قناه المحور، أن أمير كراره سيظل مشهور بشخصية منسي لأنه قام بتمثيل شخصية من أشخاص خوارق ضحوا بأرواحهم من اجل الوطن، وقاموا بالتضحية من أجلنا، و نحن لم نفعل شيئا.

ونوه الفنان محيي أسماعيل، أن اعظم أشخاص في الكون هم من ماتوا من أجل أن نعيش نحن وهم أبناء الجيش ولذلك لن نستطيع نسيان جميع الشهداء وليس منسي فقط .

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.