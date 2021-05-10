مسلسل حرب أهلية الحلقة 28..يسرا تنتقم لـ أروى جودة

/630663/مسلسل-حرب-أهلية-الحلقة-28يسرا-تنتقم-لـ-أروى-جودة

مسلسل حرب أهلية الحلقة 28 استهلت الأحداث بمواجهة شرسة بين يسرا وباسل خياط الذي كان يحفر لها حفرة لإيذاء ابنتها كي لينال منها ومن فريدة بسبب خطتهم، ولكنه يكتشف أنه هو من وقع داخل تلك الحفرة بعدما رأي شقيقته في أحضان كيشو الذي خطط معه لينال من تمارا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 28 التي شهدت العديد من التفاصيل النارية، بعدما ضغطت يسرا على باسل خياط "يوسف" لتطليق أروى جودة "فريدة" لتتدخل وتنقذ شقيقته، فضلًا عن سرعة إحضاره للأوراق التي سرقها من خزنتها.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 28

يتواصل يوسف مع شقيقته سارة ليبلغه بضرورة عودتها إلى المنزل ضروري، ومع دخولها يستقبلها بالضربات واللكمات على وجنتيها، كاشفًا أمامها كذبتها لتهاجمه وتبلغه أن كيشو سيكون زوج لها، الأمر الذي يجعله يثور أكثر ويبرحها ضربًا مؤكدًا لها أن ذلك الشخض أخذ منها ما كان يريده ولن يجيب عليها مجددًا لتحاول الإتصال به لتثبت عكس ذلك إلا أنها تجد هاتفه مغلقًا.

يأخذها يوسف إلى إحدى الغرف ويضعها داخلها ويأخذ هاتفها ليعاقبها على ما بدر منها، ويفصح لها أنها العائق الوحيد في حياته لتصبح يده الموجعة.

وفي مشهد فلاش باك، تظهر خطة مريم مع كيشو للإيقاع بيوسف الذي تعمد أذيته كثيرًا، حيث كشف لها كيشو عن الخطة التي حددها يوسف لحرق قلبها على ابنتها تمارا واستغلال حبها له بطريقة قاسية.

لتتفق معه يسرا على إستكمال الخطة ولكن بعدما يوقع سارة شقيقة يوسف دون إيذائها أو التعرض لها، فقط سيقوم بإيهام يوسف أنه نال منها وبالفعل قام بذلك.

تنتهي أحداث مسلسل حرب أهلية الحلقة 28 بذهاب يوسف مع مريم وفريدة ليطلقها بشكل رسمي، وحينما ينهي أوراق الطلاق تضغط عليه مريم ليكتب 5 مليون جنيه بدلًا من 2 مليون مؤخر لفريدة، ولكنه لن يجد هناك مجال للرفض في تلك الحالة التي استخدمتها مريم للحصول على حق ابنتها وصديقتها فريدة.