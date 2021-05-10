/630664/أحمد-سليمان-خايف-من-وجود-زيزو-في-منتصف-الملعب

أكد أحمد سليمان لاعب الزمالك السابق ولاعب المنتخب الأسبق، علي أهمية مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك، في لقاء الأسبوع الواحد والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وجاء ذلك في الإستوديو التحليلي لمباراة القمة قبل إنطلاقها بـ دوت الخليج.

وقال أحمد سليمان : "مكسب الزمالك اليوم مهم للغاية من أجل ضغط الأهلي في جدول ترتيب الدوري ، لابد على الفارس الأبيض أن يقدم أداء متميز من أجل الحصول على بطولة الدوري الممتاز".

وتابع سليمان : " النادي الأهلي لعب اليوم بشكل طبيعي على عكس الزمالك الذي لعب بشكل شاذ عن المباريات السابقة ، أظن أن كارتيرون قرر الدخول "بتكة " للحصول على نقاط المباراة الثلاثة ، لكني متخوف من تواجد زيزو في منتصف الملعب ".

أحمد سليمان يعلق على تشكيل الزمالك

وواصل أحمد سليمان: " أشرف بن شرقي لاعب مهاري يمكن أن يلعب على الأطراف بشكل جيد ، وأعتقد أن هذا هو سبب لعبه خلال لقاء اليوم ، وسيعتمد الفريق الأبيض على القادمون من الخلف ".

تشكيل الزمالك أمام الأهلي :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من :

محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.

قائمة الزمالك أمام الأهلي

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .