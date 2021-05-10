/630666/محمد-عامر-فوز-الزمالك-يحسم-الدوري-والأهلي-يمتلك-كل-وسائل-الإستشفاء

أكد لاعب الأهلي السابق محمد عامر ولاعب المنتخب السابق في الاستوديو التحليلي بـ دوت الخليج، ان الأهلي يحتاج الثلاث نقاط لمباراة اليوم أمام الزمالك، وما يتوجب علي موسيماني عمله في مباراة اليوم أمام الزمالك.

قال محمد عامر: " موسيماني من المقرر أن يبدء المباراة كما معتاد في المباريات السابقة وهو نفس تشكيل المارد الاحمر ، ومن أجل ضغط المباريات التي يلعب فيها المارد الأحمر بشكل كبير للغاية ، على عكس الزمالك الذي يلعب على بطولتين فقط وهي الدوري والكأس ".

محمد عامر يكشف خطة الأحمر للفوز بالدوري

وتابع محمد عامر : " نادي الزمالك لابد أن يفوز على الأهلي حتى يتمكن من الحصول على بطولة الدوري الممتاز، النادي الأهلي في مباراة اليوم يحافظ على التشكيل والثبات فيه خلال مواجهات الدوري السابقة ".

وواصل عامر: " الإجهاد وراء تراجع المارد الأحمر، وبكل تأكييد النادي الأهلي يمتلك كل وسائل الإشفاء ، وهناك وسائل في الأهلي ليست موجودة في أوروبا".

وعلق محمد عامر : " يوسف أوباما عليه دور كبير خلال مباراة اليوم بالإضافة لتواجد شيكابالا ، لكن كارتيرون قرر الدخول في مباراة اليوم بتشكيل مغاير وهذا سلاح ذو حدين ، وأظن أنه سيترك للأهلي الإستحواذ خلال مواجهة اليوم”.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا.

قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الزمالك:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا