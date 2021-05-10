/630667/أحمد-سليمان-اتحاد-الكرة-ضعيف-وقراراته-غير-مدروسة

أكد أحمد سليمان لاعب الزمالك السابق ولاعب المنتخب الاسبق، في الإستوديو التحليلي لمباراة القمة 122 بـ دوت الخليج، أن الاتحاد المصري لكرة القدم ضعيف وظلم الأهلي والزمالك في مجلسة، وتغاضي عن حق الحكام المصرين في تصريحات سيد عبد الحفيظ ومجلسي الأبيض و الأحمر.

وقال أحمد سليمان : " اتحاد الكرة تغاضي عن حق الحكام بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ومجالس الأهلي والزمالك، اتحاد الكرة ضعيف ولذلك لم يستطع الرد على تلك المشاكل ، لكن ماذا لو حدث مشطلة داخل الملعب وهذا أمر طبيعي ؟ بكل تأكييد نحن نضع الحكام تحت ضغط كبير للغاية". أحمد سليمان: « حكام مصر مظلومين وملهمش سند » وتابع أحمد سليمان : " مهما كانت الظروف القادمة في الدوري ، الجميع سيعلق شماعة الفشل على أسباب خارجية وتلك هي مشكلة لعب مباراة الأهلي والزمالك في بداية أو منتصف الدوري ، وقرار اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباريات القمة غير مدروس ".

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