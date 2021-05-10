أسامة الأزهرى: لا سبيل لحماية الأقصى إلا بتوافد المسلمين لزيارته وعمارته

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهرى فى بيان له، إنه لا سبيل إلى حماية المسجد الأقصى إلا أن يكون تحت الحماية الشعبية من المسلمين جميعًا، بالتوافد المستمر الكثيف من جموع المسلمين فى مختلف أنحاء العالم إلى المسجد الأقصى لزيارته وعمارته وحمايته.

ودعا الدكتور أسامة الأزهرى، كاًفة المنظمات الدولية لإيقاف ما يتم من ممارسات بحق المصلين وما يحدث ضد الأقصى من انتهاكات مستمرة، ووقف كافة الاعتداءات على المصلين والمقدسين داخل باحات الأقصى الشريف فى هذه الأيام المباركة.