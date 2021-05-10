انطلاق مباراة القمة رقم 122 بين الاهلي والزمالك في الدوري المصري

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة في الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري، ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل الزمالك، كلا من: محمد عواد - أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثى - طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.