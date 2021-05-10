انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة في الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري، ويضم تشكيل الأهلي كلا من:
ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.
فيما يضم تشكيل الزمالك، كلا من: محمد عواد - أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثى - طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق مباراة القمة رقم 122 بين الاهلي والزمالك في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.