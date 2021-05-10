مصر تدين بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات لمواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، مما خلّفَ بعض الخسائر المادية نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
هذا، وتعيد مصر التأكيد على دعمها وتضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.
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