شوط سلبي بين الأهلي والزمالك فى قمة الكرة المصرية

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً باستاد القاهرة في الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من:محمد الشناوي، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

فيما يضم تشكيل الزمالك كلا من: محمد عواد - أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثى - طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وإن كانت الغلبة للأهلي الذى ضغط مُبكراً عن طريق محمد شريف والشحات وقفشة وسنحت فرصة لحسين الشحات من ناحية اليمين لكن دفاع الزمالك تعامل معها بشكل جيد.

تلقى محمد شريف أكثر من كرة لكنه تعامل معها برعونة إلى أن ينشط أداء الزمالك عن طريق بن شرقي وفتوح.

في الدقيقة 16 كانت أول فرصة خطرة للزمالك بعدما سدد طارق حامد كرة قوية أبعدها الشناوي عن المرمى وتحوّلت الكرة إلى ضربة ركنية للزمالك.

واصل الزمالك الضغط على الأهلي وكاد شيكابالا يسجل هدفاً من هجمة من ناحية اليسار لكن محمد الشناوي تألق وتصدى للكرة على ثلاث مرات بعدما سدد كرة قوية وارتدت إلى أشرف بن شرقي وتصدى لها الشناوي أيضاً.

ونال فرجاني ساسي بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو السولية، واصطدم طاهر محمد طاهر مع محمود حمدي الونش تطلب ارتداء طاهر "شاشة حمراء" تم وضعها على الجرح الناتج لهذا الصدام.

أهدار حسين فرصة تسجيل هدف للأهلي بعدما تلقى كرة من قفشة لكنها سددها بعيداً عن القائم ،ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة مع شيكابالا،وعاد محمد الشناوي للتألق وأنقذ فرصة من زيزو وحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 18 مواجهة، فيما يدخل الزمالك مواجهة اليوم ومعه 44 نقطة جمعها من 20 مباراة.