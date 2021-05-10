/630665/محمد-الجمال-يتقدم-ببيان-عاجل-لوزير-الإسكان-بشأن-إنقطاع-المياه-فى-مركز-بسنورس

غضب الأهالي بسبب انقطاع المياه

وشدد النائب محمد الجمال عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن إنقطاع المياه عن أجزاء من قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم منذ أكثر من إثنتا عشر يوماً، مما تسبب في حالة غضب شديدة وسط الأهالي، الذين يضطرون لشراء المياه لقضاء حوائجهم رغم ظروف المعيشة الصعبة التي يعيشها أهالي تلك القرى.

المياه أبسط حقوق الانسان

و طالب المهندس محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب، وزير الإسكان بسرعة إتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة لعودة المياه إلى تلك القرى «فالمياه هي أبسط حقوق الإنسان» .

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب، خلال جلستة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك فى مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائى على مشروع القانون فى جلسة مقبلة، حيث تضمن عقوبة إعدام المحتوي فى الأجهزة المستخدمة في التصوير والبث فى حالة عدم الحصول علي إذن.

هذا وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ١٤٤٢ ، أعاده الله على مصر والامة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس مجلس النواب فى برقية التهنئة : "إنه لمن دواعى سرورى أن أهديكم سيادة الرئيس، باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة ‏وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلاً ‏لبلوغ شعب مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان.‏"