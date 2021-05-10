/630668/مسلسل-نسل-الأغراب-الحلقة-28-أحمد-داش-جثه-هامدة-أمام-سراية-والده

مسلسل نسل الأغراب حلقة 28، استهلت بصدمة غفران الغريب -أمير كرارة- بعد أن علم من أخيه سعادة -محمد مهران- بأن زفاف جليلة و عساف سيقام اللية مع زفاف علي ورغدة، حيث جهش في البكاء وتسأل في حيرة حول سبب مجيئها له ليرجعها إذا كانت لازالت مع عساف، ومن ثم أخبر أخيه أن يؤجل أمر قتل علي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 28، التي شهدت زواج أحمد السقا بمي عمر، فضلًا عن وجود أحمد داش في وضع خطر ونجأة دياب من شر أمير كرارة.

أمير كرارة يضرب نجلاء بدر ويطردها

دخل غفران إلى غرفته في حزن وغضب ووجد أمامه الغازية دهب -نجلاء بدر- التي طلبت منه أن يتزوج بها حتى يكيد جليلة، فأخبرها أنها ليست إلا امرأة سيئة السمعة، فأثارت الأخيرة غضبه بأنه يستحق ما فعلته به جليلة، فصفعها كفًا على وجهها وطردها.

مي عمر تخبر إدوارد بسبب موافقتها على الزواج بأحمد السقا

لام حسيب -إدوارد- أخته جليلة على قدومها على الزواج بعساف دون أن تعلمهم، فأخبرته بأنها فعلت ذلك بسبب اختطافه لسليم وتهديدها بقتله إن لم تتزوج به، وأخذت عليه عهد بأن لا يخبر أحد حتى لا يؤذي الأخير نجلها.

أحمد السقا يمنح مي عمر ذهب الأغراب كمهر

في وسط الاحتفال بالزفاف، أتي ديماري -محمد جمعة- وعم مسعد بجمال محملة بذهب الأغراب، وبعد أن أظهره عساف للمتواجدين الذي كان أبرزهم علي وحسيب فضلًا عن مصطفى الغريب ووالده محفوظ، أخبرهم أنه سيكون مهر زوجته جليلة -مي عمر-، فأعرب مصطفى لوالده عن غضبه وأن الذهب من حق الأغراب كافة والذي هو منهم ومن المفترض أن يتقسم عليه، فنصحه والده أن يتركه من أمر الذهب ويغادروا الفرح حتي لا يظن غفران أنهم يساندون عساف.

اتجه مصطفى ووالده محفوظ إلى سراية غفران وأخبروه أنهم تركوا الفرح من أجله فأمرهم أن يعودوا كما كانوا، كما أخبروه عن أمر ذهب الأغراب الذي أعطاه عساف مهر لجليلة، فأكد لهم أنه لا يفرق معه شيئًا.

عماد زيادة يهدد أحمد السقا بقتل مي عمر

حضر بكري -عماد زيادة- زفاف عساف وعرض عليه أن يعطيه 100 مليون جنيهًا مقابل عقد الأرض، وإلا سيقتل زوجته جليلة، ومن الناحية الأخرى أعرب علي لأخيه حسيب عن عدم شعوره بالراحة بوجود ذهب الأغراب عنده ونصحه بأن يعطيه لعساف.

زُفت جليلة إلى سراية عساف، وأول ما خطت من الباب، طلبت ابنها سليم -أحمد داش- على الهاتف الخاص به ووجدته مغلق، فصرخت في وجه عساف وسألته لماذا لم يطلق سراحه رغم زواجهما، فأخبرها أنه سيكون عند سراية والده غفران بعد قليل، فهددته الأخيرة بأنها ستقتله بمجرد أن تطمئن على نجلها، ومن الناحية الأخرى يقف غفران وسعادة أمام السراية فيدخل عليهم جمل محمل عليه صندوق وعندما كشفوا الغضاء وجدوا سليم فاقد الوعي وملطخ بالدماء، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 28 من مسلسل نسل الأغراب.