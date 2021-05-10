« التعادل السلبي » يسيطر على الشوط الأول لمباراة الأهلي والزمالك..تفاصيل

/630669/التعادل-السلبي--يسيطر-على-الشوط-الأول-لمباراة-الأهلي-والزمالكتفاصيل

إنتهى الشوط الأول من المباراة التى تجمع قطبي كرة القدم المصرية ، النادى الأهلي ونادى الزمالك بالتعادل السلبي ، في مباراة ضمن الجولة الـ 21 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز .

جاءت بداية المباراة حماسية للغاية من جانب الفريقين، وضغط النادى الأهلي مُبكرا عن طريق مهاجم الفريق محمد شريف ، وحسين الشحات ، وأفشة، واتاحت فرصة لحسين الشحات من ناحية اليمين في أول عشر دقائق من عمر المباراة ،و لكن تعامل معها دفاع الزمالك بشكل جيد ، و تلقى محمد شريف أكثر من كرة في أول ربع ساعة من عمر المباراة .

كانت اول فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 16 بعد تسديده قوية من طارق حامد أبعدها الشناوي حارس مرمى الأهلى وتتحول إلى ضربة ركنية للأبيض .

واصل المارد الأبيض الضغط على المارد الأحمر وكاد الأباتشي شيكابالا يسجل هدفاً من هجمة من ناحية اليسار لكن محمد الشناوي تصدى للكرة على ثلاث مرات بعدما سدد كرة قوية وأرتدت إلى أشرف بن شرقي وتصدى لها الشناوي أيضاً.

أخذ فرجاني ساسي بطاقة صفراء للتصادم مع عمرو السولية ،وأصطدم طاهر محمد طاهر مع محمود حمدي الونش أدت إلى إصابة ونزيف طاهرو تم وضع شاشة حمراء على الجرح الناتج .

واصل الفريقين الضغط والفرص الضائعة لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي .

تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك

ويدخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى :

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل