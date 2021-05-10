/630671/أسرة-الفنانة-هند-عبدالحليم-تنتصر-على-فيروس-كورونا

كشفت الفنانة هند أحمد عبد الحليم، عن تعافيها وعائلتها من فيروس كورونا المستجد وذلك بعد حوالي 10 أيام من إعلان إصابتهم بالفيروس.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لأسرة الفنانة هند عبدالحليم فضلًا عن تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

كتبت هند عبدالحليم عبر حسابا الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلنة عن تعافيها وأسرتها من فيروس كورونا: "الحمدلله إحنا خفينا كلنا شكرًا لكل حد دعلنا و سأل عليا أو على أهلي شكرًا جدًا أن شاءالله ربنا يشفي كل مريض و محدش يشوف حاجة وحشة في حبايبه، كل سنة وانتوا طيبين".

تفاصيل إصابة عائلة هند عبدالحليم بفيروس كورونا

وكانت قد كشفت هند عبدالحليم منذ أسابيع خلال حسابها بموقع فيس بوك، عن إصابة والدها الكابتن أحمد عبد الحليم لاعب كرة القدم المعتزل بنادي الزمالك، وزوجة أخيها وابنته بفيروس كورونا المستجد، فكتبت: "بابا ومرات أخويا و بنت أخويا إيجابي كورونا ممكن تدعولهم لو سمحتوا".

وبعدها بأيام أعلنت إصابتها وإصابة والدتها بالفيروس ولجوءهم للعزل المنزلي، فنشرت هند عبدالحليم صورة تجمعها بوالدتها على موقع انستجرام واعربت عن صعوبة ماتمر به هي وعائلتها، قائلة: " الفترة دي صعبة أوي، صعب أوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جمبه، وتاخد بالك منه، أو حتى تشوفه خاصة أما تتعب أنت كمان ومتبقاش فعلًا عارف تعمل أي حاجة".

هند عبدالحليم تشارك في مسلسل كل مانفترق

الجدير بالذكر أن الفنانة هند عبد الحليم تشارك في السابق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل وكل مانفترق بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، هاجر أحمد، رحاب الجمل، هند عبد الحليم، طارق عبد العزيز، أحمد النجار، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإنتاج طارق الجنايني.‎

وتدور قصة المسلسل حول "نور، التي تقرر عائلة زوجها "حسام"، التخلص منها، بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود "نور" للحياة، وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة، والانتقام من عائلة حسام.