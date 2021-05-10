مدرب صن دوانز: لدينا هدية للأهلي لن يتوقعها.. تفاصيل

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أكد مانكوبا منجكيثي المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، أن مهاجمه ثيمبا زواني، سيكون جاهزا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في لقاء ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

تعرض ثيمبا زواني مهاجم الفريق الجنوب إفريق لإصابة في مشاركتة مع فريق في تحقيق الفوز على ماريتزبرج 2-0، ليثير شكوك الأهلي في مشاركة صاحب الـ 12 هدفا، في هذا الموسم مع فريقة أمام المارد الأحمر في لقاء ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أكد مانكوبا مدرب صنداونز في تصريحات نقلتها جريدة تايمز لايف قال: "يبدو أنه سيكون قادرا على اللعب في مصر، الإصابة لم تكن خطرة".

وأوضح "كنا أكثر حرصا معه لذا سحبناه من الملعب، والتي كان من الممكن أن يتحول الشد الخفيف إلى تمزق لذا أخرجناه أمام ماريتزبرج، في حالة مشاركته مع الفريق في أرضية الملعب".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والجنوب إفريقي ماميلو صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 15 و22 من الشهر الجاري في مواجهة تتكرر للموسم الثالث على التوالي، في لقاء الفريقين في البطولة.