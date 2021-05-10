/630674/محمد-عامر-شيكابالا-أفضل-لاعبي-الزمالك-والشناوي-الأحسن-في-اللقاء

أكد محمد عامر لاعب الأهلي السابق ولاعب المنتخب السابق في الاستوديو التحليلي بـ دوت الخليج، ان الأهلي يريد الخروج من المباراة بأقل الخسائر وذلك ما ظهر خلال الشوط الأول من اللقاء مشددا على تواجد سوء تمركز في الملعب .

قال محمد عامر: " المباراة بدأت طبيعية وهناك فرصتين لصالح الأهلي في الشوط الأول، لكن حسين الشحات لم يوفق في تسجيل الهدف الأول في مرمى القلعة الحمراء، شيكابالا أفضل لاعبي الزمالك في مباراة اليوم بنفس الطريقة التي أعتاد عليها ، لكن الشناوي أجاد في إبعاد الكرة عن مرماه ".

وواصل عامر: " هناك سوء تمركز وتمرير في المباراة بشكل كبير، وهناك صعوبات في توصل هجوم الفريقين لحراسة مرمي الأخر، هذا بسبب رغبة كل فريق في إقتناص الثلاث نقاط من أجل حسم الدوري بشكل مبكر".

يذكر أن لاعب الأهلي السابق محمد عامر ولاعب المنتخب السابق أكد في الاستوديو التحليلي بـ دوت الخليج، ان الأهلي يحتاج الثلاث نقاط لمباراة اليوم أمام الزمالك، وما يتوجب علي موسيماني عمله في مباراة اليوم أمام الزمالك.

قال محمد عامر: " موسيماني من المقرر أن يبدء المباراة كما معتاد في المباريات السابقة وهو نفس تشكيل المارد الاحمر ، ومن أجل ضغط المباريات التي يلعب فيها المارد الأحمر بشكل كبير للغاية ، على عكس الزمالك الذي يلعب على بطولتين فقط وهي الدوري والكأس ".

محمد عامر يكشف خطة الأحمر للفوز بالدوري وتابع محمد عامر : " نادي الزمالك لابد أن يفوز على الأهلي حتى يتمكن من الحصول على بطولة الدوري الممتاز، النادي الأهلي في مباراة اليوم يحافظ على التشكيل والثبات فيه خلال مواجهات الدوري السابقة ".