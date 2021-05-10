موسيمانى لـ شيكابالا : «عملتها مرتين مش هتعمل الثالثة»..صور

/630677/موسيمانى-لـ-شيكابالا--عملتها-مرتين-مش-هتعمل-الثالثةصور

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلى ، على مداعبة “ الأباتشي“ شيكابالا قائد نادى الزمالك ، كأن لسان حال موسيماني للفهد الأسمر” أنه لن يسمح له بالتسجيل للمرة الثالثة ، في مرمى الأهلي ، وذلك بعدما سبق وسجل مرتين في مباراتي الأهلي والزمالك الماضيتين بالطريقة نفسها “ ، وذلك قبل انطلاق مباراة القمة 122، والتي تجمع قطبي كرة القدم المصرية اليوم الإثنين على إستاد القاهرة الدورى .

تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز ، ويدخل الزمالك المباراة متصدرا لجدول الدورى برصيد 44 نقطة ، يأتى خلفه النادى الأهلي برصيد 40 نقطة . تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك ويدخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني. خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات. وفي الهجوم: محمد شريف. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا. بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى : تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي خط الهجوم : يوسف أوباما ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل

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