حماة الوطن: ما يحدث بالقدس انتهاك صارخ للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - أدان حزب حماة الوطن الانتهاك الصارخ والسافر والهمجى لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والتهجير القسرى لأهالى حى الشيخ جراح فى مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.





وقال الحزب فى بيان له، اليوم الاثنين، إن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان.

ورفض الحزب كافة محاولات الجانب الإسرائيلى التغول على حقوق الشعب الفلسطينى مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولى وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى، وعدم السعى إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطينى الإسرائيلى.

وأكد الحزب على ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولى لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم فى ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أى ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخى والقانونى القائم.

وطالب حزب حماة الوطن المجتمع الدولى والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وفى مقدمتها هيئة الأمم المتحدة القيام بمسؤوليتها فى إدانة ما تقوم به قوة الاحتلال فى فلسطين وتحميل هذه القوة العدوانية المسؤولية الدولية ومحاكمة قادتها عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.