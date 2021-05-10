الأنبا قزمان يزور مستشفى علاج سرطان الأطفال

جدة - نرمين السيد - وصلى نيافته القداس الإلهى مع الأطفال المسيحيين المقيمين بالمستشفى وذويهم، وزار عددًا من الأطفال الذين يتلقون علاجهم للاطمئنان عليهم وتشجيعهم.

كما التقى الأنبا قزمان مدير المستشفى وعددًا من أفراد الطاقم الطبى بها، وأشاد بمجهودهم وبمستوى الخدمة الطبية في المستشفى.