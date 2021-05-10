صلاح محسن يحرز أول أهداف الأهلي في مرمى الزمالك.. فيديو

أحرز صلاح محسن لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه مرمى الزمالك في الدقيقة 72 من عمر مباراة فريقه ضد الزمالك والتي تجمعهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الزمالك في القمة 122 اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، محمد هاني في الدفاع، عمرو السولية ، ٱليو ديانج، محمد مجدي أفشة في الوسط، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي، ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وووالتر بواليا وأكرم توفيق.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

و يضم التشكيل كل من: محمد عواد في حراسة المرمى، أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي في الدفاع، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو في الوسط، محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 18مواجهة، فيما يدخل الزمالك مواجهة اليوم ومعه 44 نقطة جمعها من 20 مباراة.