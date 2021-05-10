ساسى يتعادل للزمالك بشباك الأهلى فى الدقيقة 80.. فيديو

سجل فرجانى ساسى لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه فى شباك الأهلى فى الدقيقة 80 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام.
ويضم تشكيل الزمالك كلا من:حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي،خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي،خط الهجوم: يوسف أوباما.
ويضم تشكيل الأهلي كلا من:حراسة المرمى: محمد الشناوي،الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، محمد هاني،الوسط: عمرو السولية ، ٱليو ديانج، محمد مجدي أفشة،الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.
ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 18 مواجهة، فيما يدخل الزمالك مواجهة اليوم ومعه 44 نقطة جمعها من 20 مباراة.
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