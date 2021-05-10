/630675/أحمد-سليمان-الأهلي-لايريد-الفوز-في-مباراة-الزمالك-اليوم

علق لاعب الزمالك السابق ولاعب المنتخب الأسبق أحمد سيليمان، في الاستوديو التحليل لمباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك، علي أداء الفريقين في الشوط الأول، قال “الزمالك يضغط بشكل جيد علي الأهلي ولكن دفاع الأهلي يمرر الكرة بكل أريحية، ولكن لايوجد ضغط من المارد الأحمر علي الزمالك”.

وقال أحمد سليمان: " الكثافة العددية في ملعب الزمالك تعمل بشكل جيد على ضغط الأهلي في وسط ملعبه، لكن مدافعي النادي الأحمر يمررون الكرة بينهم ولا يوجد ضغط من الأهلي ".

وتابع سليمان: " الأهلي جاء لمباراة اليوم من أجل الخروج من مباراة اليوم بأي نتيجة ولاعبي الزمالك لا يستغلون تلك النقطة بشكل جيد ، الوحيد التي ظهر بشكل جيد في المارد الأحمر هو محمد شريف مع محمد مجدي أفشة ".

وأختتم سليمان: " إذا أحرز الأهلي هدفا في الشوط الثاني سيكون من خطأ للزمالك ، لكن في المباراة أرى أن الأهلي يريد الخروج من مباراة اليوم بأقل الخسائر".