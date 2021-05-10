مراسل دوت الخليج: توجيهات موسيماني للاعبي الأهلي مقلقة.. تفاصيل

/630676/مراسل-تحيا-مصر-توجيهات-موسيماني-للاعبي-الأهلي-مقلقة-تفاصيل

كشف محمد ناصر مراسل دوت الخليج من أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الحادي والعشرون من الدوري المصري الممتاز، علي استاد القاهرة الدولي، علي أحداث الفريقين مابين الشوطين ومن قبل مدربين الفريقين في توجيهاتهم للاعبي فريقهم، وتعليماتهم في الشوط الثاني.

وعلم محمد ناصر مراسل دوت الخليج أن موسيماني أثناء فترة الراحة بين شوطى المباراة ، قام بتعنيف لاعبي المارد الاحمر، ويقوم في الوقت الحالي العديد من اللاعبين بإجراء تغييرات متعددة على رأسهم محمود كهربا و صلاح محسن .

وواصل مراسل دوت الخليج : " موسيماني أخبر اللاعبين بضرورة الفوز في مباراة اليوم ، ولابد من إمتصاص حماس لاعبي الزمالك ، كذلك أخبر اللاعبين بضرورة عدم الخسارة ، من الممكن عدم تحقيق الفوز ولكن لابد الأ يخسر المارد الأحمر".